Süleyman Soylu, trafik kaza oranlarını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021-2022 yıllarının ilk 10 ayları karşılaştırmasında 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı 100 binde 6" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın 10 aylık döneminde 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kazaların bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9, hayatını kaybedenlerin ise yüzde 7,6 azaldığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı.
Soylu paylaşımında, "Trafikte sıfır can kaybı hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021-2022 yıllarının ilk 10 ayları karşılaştırmasında 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı 100 binde 6." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu'nun paylaşımında yer alan grafiğe göre, 2021'in 10 aylık döneminde 100 bin araca düşen kaza oranı yüzde 6,8'ken, 2022'de oran yüzde 6 oldu.
Bu kazalarda hayatını kaybedenlerin oranı 2021'de yüzde 15,5 oldu, oran 2022'nin 10 aylık döneminde yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 11, 2022
hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor
2021-2022 ilk 10 Ayları Karşılaştırması
100BİN MOTORLU ARACA DÜŞEN;
Ölümlü Kaza Oranı %12.9
Hayatını Kaybeden sayısı %7.6
AZALDI
Kazalardaki ölüm oranı Yüzbinde 6
TrafikteHerYıl Dahaİyiye pic.twitter.com/Pi2wAntdyY
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