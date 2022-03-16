banner38

Süleyman Soylu: 'Tarihin en kararlı mücadelesini gerçekleştiriyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili, "Devletin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gündem 16.03.2022, 10:40
Süleyman Soylu: 'Tarihin en kararlı mücadelesini gerçekleştiriyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede, devletin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştirdiklerini belirterek, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin tabloları paylaştı.

Soylu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz." ifadelerini kullanarak, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen operasyonlar ve projelerle ilgili rakamlara yer verdi.

"Devletin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini de yapan Bakan Soylu'nun paylaştığı tablolarda, 2019'da dünyada yakalanan eroin miktarının yüzde 21'inin, Avrupa'nın tamamında yakalanan ectasy miktarının 1.9 katının Türkiye'de ele geçirildiği belirtiliyor.

Verilere göre, uyuşturucu imal ve ticareti suçuna yönelik, 2016'da yapılan 15 bin 44 operasyonda 37 bin 740 kişi, geçen yıl 31 bin 675 operasyonda 62 bin 868 kişi gözaltına alındı, yurt genelinde 2016'da 88 bin olan uyuşturucu operasyonları sayısı, 2021'de 217 bine ulaştı.

Uyuşturucuya bağlı suçlardan 2016'da 7 bin 641 tutuklama gerçekleşirken, 2021'de 26 bin 788 tutuklama ile en yüksek yıllık tutuklama oranına ulaşıldı. Ayrıca 1 Ocak- 14 Mart 2022 tarihleri arasında 5 bin 94 kişi daha aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Uyuşturucuya bağlı ölümlerde düşüş

Paylaşımda yer alan verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümler, 2017'de 941 iken, 2018'de 657'ye, 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e ve 2021'de ise 219'a düştü.

Uyuşturucu kullanımına ve suça ev sahipliği yapan metruk evlere yönelik çalışmaların da yer aldığı tabloya göre, tespit edilen 112 bin 504 metruk binadan 76 bin 634'ü yıkıldı, 11 bin 588 bina ise rehabilite edildi.

Uyuşturucu ile mücadele ihbar uygulaması "Uyuma" hayata geçtiği günden bu yana dijital ortamda 441 bin 389 kez indirilerek, bu yolla 40 bin 929 ihbar güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Ayrıca çeşitli ortamlarda kurulan stantlar aracılığıyla, uyuşturucu madde bağımlılığı, tedavi merkezleri, ihbar mekanizmaları hakkında bilgiler verilen "Narko Nokta" projesi ile 2017'den bu güne 1 milyon 728 bin 904 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Velileri uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile de geçen yıl 451 bin 861 anneye, bu yılın ocak ve şubat aylarında ise 79 bin 46 anneye ulaşıldı.

"Narko Tır" projesi ile de 2016'dan bu yana 640 bin kişi bilgilendirildi.

- "Narkolog" projesi

Tabloda yer alan bilgilere göre, 2018'den beri uyuşturucu şüphelileri üzerinde araştırma yaparak, kullanıcı profillerini detaylı şekilde analiz eden ve uyuşturucunun kullanım yerleri, ailevi ve çevresel şartların etkisini ölçen "Narkolog" projesi, 81 ilde 42 kriter üzerinden, ilçelerde 32 kriter üzerinden, tamamen bilimsel yöntemlerle uyuşturucu risk analizi yapıp, illeri buna göre takip ediyor ve alınan sonuçlara göre projeler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında, 62 ilde yapılan atık su analiziyle uyuşturucu kullanımı ve eğilimleri takip ediliyor, bu rakamlar yakalamalarla karşılaştırılıyor ve sorunlu alanlara yoğunlaşılıyor.

#içişleri bakanı #Uyuşturucu Mücadele
Yorumlar (0)
banner35
5
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19