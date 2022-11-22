Süleyman Soylu paylaştı: Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya adresinden Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisiyle ilgili paylaşımda bulunarak onlara başarılar diledi.
Gündem 22.11.2022, 09:26 22.11.2022, 09:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Türk polisine başarı diledi.
Soylu, sosyal medya hesabından, Dünya Kupası için Katar'da bulunan Türk Polis Görev Gücü'nden fotoğraflar paylaştı. Bakan Soylu, mesajında "Türk polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda. Allah, zorumuzu kolay eylesin." ifadelerini kullandı.
Türk Polisi, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Allah, zorumuzu kolay eylesin...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iBvG7ap7LH— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 22, 2022
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