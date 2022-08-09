Süleyman Soylu net konuştu: 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde büyükelçilere hitap etti.
Gündem 09.08.2022, 13:55
13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın 2'nci gününde büyükelçilere hitap eden Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Soylu, "Türkiye’de 100’e yakın terörist kaldı" dedi.
Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Afganistan İran hattından Türkiye'ye giren eroin miktarında azalma var. Artık rotayı değiştirdiler. Türkiye'deki denetlemelerin etkili olduğunu düşünüyoruz.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye’de 100’e yakın terörist kaldı.
Göç meselesi bitmeyecektir daha farklı bir duruma doğru evrilecektir.
(Cemevlerinden) 8 bin 600 talep aldık ve şu ana kadar 5 bin 600 talebi karşıladık.
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