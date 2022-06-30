banner38

Süleyman Soylu, Mehmet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'ndeki Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri Birinci Grup Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gündem 30.06.2022, 15:26
Süleyman Soylu, Mehmet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in ABD'den iadesine ilişkin, "Talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem." dedi.

Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilişine ilişkin soru üzerine Soylu, "Talebimiz ve takibimiz üzerine gerçekleşen bir işlem. İnterpol Daire Başkanlığının ortaya koyduğu sıkı takip ve eldeki delillerin anlamlı bir şekilde nakliyle gerçekleşen bir gelişmedir. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Soylu, "meselenin hem kamuoyuna yansıyan yönünün hem de uyuşturucu yönünün olduğunu", dosyanın incelenerek adliyeye intikal ettirileceğini söyledi.

Demir Yumruk Operasyonu'nda gelinen nokta sorulan Soylu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli ilkler gerçekleştirdiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, mali suçlar konusunda, gelişmiş ülkelerin ilkesizlik ortaya koyduğu bir dönemde Türkiye'nin hükümetin kararlılığıyla önemli, nitelikli ve sonuca matuf ciddi adımlar attığını aktardı.

Terör ve uyuşturucunun finansmanına yönelik suç gelirleri ile kara para aklamaya yönelik suç gelirlerinin takibinin hem adli hem de güvenlik güçleri açısından en önemli başlık olduğunu söyleyen Soylu, bu konudaki en büyük adımı "Bataklık Operasyonu" ile attıklarını belirtti.

Soylu, terörün finansmanıyla ilgili FETÖ ve PKK dosyalarına yönelik atılan bu adımın Adalet Bakanlığı ile mahkemeler ve savcılıklarla eşgüdüm içerisinde yapıldığını söyledi.

Sadece kolluk birimlerinin takibiyle gerçekleştirilebilecek bir olayla, mali suç yapısı ile karşı karşıya olunmadığını vurgulayan Soylu, sadece kolluk birimleri değil, adalet mekanizması, MASAK, Vergi Denetleme Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube ile tüm istihbarat kaynaklarının el birliğiyle ilmek ilmek dokuyarak operasyonları gerçekleştirdiğini anlattı.

"39 şirkete de kayyum atandı"

Soylu, 1,5 yıldır özellikle demir ticaretinde hem naylon fatura hem de manipülasyon yapan, bütün sektörü pes ettiren bir yapılanmayla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Oluşturdukları ekiplerle eş güdüm içinde operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"Mahkemelere sunduğumuz deliller çerçevesinde 8 bin 690 banka hesabından mevduata, 261 taşınmaza ve yine biri uçak olmak üzere toplam 328 araca el konuldu. Uçak, operasyon başlar başlamaz Londra'ya kaçırılmış. Ankara Emniyet Müdürlüğünün hassas bir çalışması çerçevesinde usulüne uygun yöntemlerle uçak Londra'dan Türkiye'ye 4 saat içerisinde getirilmiştir. Yani uçağa da el konulmuştur. 39 şirkete de kayyum atanmıştır. Bu özellikle bir başlangıçtır. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Türk devletine vergiyle ilgili veya piyasalara manipülasyon ve spekülasyonlarla ilgili çalım atmak isteyenler, zannetmesinler ki bunları görmüyoruz, takip etmiyoruz ve anlamıyoruz. Biraz zamanları oluyorsa, suç delillerinin tam anlamıyla mahkemeye sunabilmek için o çerçevedeki değerlendirmelerimize bakıyoruz. Bu ülke ve devlet güçlü bir devlettir. Bu devlet ve milletin birikimlerini mali suçlarla vergi vermeden spekülasyon ve manipülasyon yaparak bir tarafa götürmeye çalışanların haddi sorulacaktır."

Bakan Soylu, dün akşam Hatay istihbaratı ve emniyet teşkilatının başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini, bir dönem önce Suriye Milli Ordusu'ndaki görevlilerle yönelik katliam yapanları başarıyla ele geçirdiğini ifade etti. Soylu, bu kişilerin suçlarını itiraf ettiklerini, gerekli cezaları alacaklarını kaydetti.

"Demir Yumruk Operasyonu devam edecek"

Yılın 6 ayında önemli operasyonlara imza attıklarını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"2022'nin ilk altı ayında 1527 organize suç örgütü mensubuna işlem yapıldı, 469 kişi de tutuklandı. Dünkü operasyonlar hariç. Burada 3 ulusal, bir bölgesel, 53 yerel olmak üzere 57 suç örgütü çökertildi. 2022 yılı başından itibaren sadece bunları değil FETÖ'nün, KCK'nın yeni yapılanmalarını, Tekirdağ HDK'nın yeni yapılanmasını çökerten çok başarılı operasyonlar gerçekleşti. DEAŞ operasyonları ve canlı bomba operasyonları da bu operasyonların mütemmim cüzüdür. Demir Yumruk Operasyonu'nun safhası elbette ki devam edecek. Soruşturmalar, savcı ve hakimlerin elde ettiği tespitler, güvenlik güçlerimizin ulaştığı sonuçlar... Burada yürüyeceğimiz nokta var. Bu operasyonda çok sabrettik. İnanıyorum ki burada da önemli sonuçlar çıkacaktır. Türkiye'de uyuşturucu gelirleri, kara para aklama gelirleri, terörün finansmanı ve organize suç gelirleriyle ilgili kimsenin böyle bir şeye cesaret etmemesine vesile olacak sonuçları oluşturacağımızı düşünüyorum."

Soylu, gözaltı süreleri bittikten sonra operasyonun detaylarını, nasıl yürüdüğünü, Türkiye'nin teknolojik altyapısının operasyona nasıl işlevsellik kattığını kamuoyuna ve bu işlere kalkışmaya çalışanlara göstereceklerini belirtti.

Bakan Soylu, "Milletimiz, sabırlı olsun. Şunu şurada görüyoruz ama bir şey yapılmıyor diye düşünmesinler. Biz suçluların ensesindeyiz. Amacımız zayıf bir dosya değil, güçlü dosyayı mahkemelere sunup adaletin pençesine teslim etmek. Onların iradelerini güvenmek." dedi.

#içişleri bakanı #Türk Devletleri Teşkilatı Milli Güvenlik Kurulu
Yorumlar (0)
banner35
28
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23