Süleyman Soylu'dan polislere 'POLSAN'a sahip çıkın' çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) artık güçlü olduğunu ve gelecek vadettiğini belirterek, polislere POLSAN ve emekliliklerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislere seslenerek, "Sizlere, polislerin sahibi olduğu ve FETÖ terör örgütü tarafından ekonomik ömrü 2035 yılına kadar ulaşamayacak şekilde içi boşaltılan Polis Sandığı'nın son 5 yılda, özverili bir yönetimle elde ettiği olağanüstü başarısı ve ekonomik ömrünün sonsuza ulaşmasının hikayesini anlatacağım. Üye olmayan polis kardeşlerimi de Polis Sandığı'na davet edeceğim." ifadelerini kullandı.