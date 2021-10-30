Suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz tahliye oldu
"Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi.
Gündem 30.10.2021, 18:05
Kandıra ilçesindeki Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yılmaz, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilen Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etti.
Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından infaz süresi tamamlanan Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
Kaynak: AA
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