Suç örgütlerine "Tırpan" operasyonu: 28 gözaltı
Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" operasyonu kapsamında İzmir ve Manisa'da 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 tabanca, 47 adet fişek, 6 pompalı tüfek, 500 gram esrar ele geçirildi.
Gündem 26.12.2021, 15:38
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'in Ödemiş, Torbalı, Tire ve Selçuk ilçeleri ile Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 47 adet fişek, 6 pompalı tüfek, 500 gram esrar ele geçirildi. Çeşitli kişilere ait 6 borç senedi de bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.
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