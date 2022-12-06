Suç örgütlerine 'Silindir' operasyonu: 400 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Soylu, 50 ilde 502 hakkında gözaltı kararı verildiğini bunlardan 400'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

50 ilde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

Organize suç örgütlerinin bir bölümü uluslararası istihbaratların bir uzantısı olarak Türkiye'ye kullanılan yapılardır, biz her birinin operasyon düzenleyerek Türkiye'de etki kabiliyetlerini kaldırmaya çalışan, bunu vatandaşımızın gündelik hayatına sirayet etmemesi için bir çaba ortaya koyuyoruz.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonda, yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.