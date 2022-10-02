Subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık: Görevden alındılar

Kayseri'de başörtüsünü yasağı getiren ve hemen ardından görevden alınan Albay İlhan Coşkun skandalı sıcaklığını korurken, bu kez Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos resepsiyonunda 28 Şubat'ı andıran görüntüler meydana geldiği ortaya çıktı. Görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanlığı o videodaki askerleri görevden aldı.

Valinin elini sıkmama eylemi

Tokat Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda rütbeli bir askerin resepsiyon salonuna telefonla konuşarak girip misafirleri eşiyle birlikte karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadan salona girdiği görülüyor.

28 Şubat' andıran eyleme tepki

O rütbeli askerin ardından gelen subaylar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden Vali Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan salona giriş yapıyor. Bir grup rütbeli askerin adeta 28 Şubat zihniyetini andıran eylemiyle ilgili görüntüler büyük tepki çekti.

MSB'den açıklama: Görevden alındılar

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, eyleme karışanların derhal görevden alındıkları, ve haklarında Yüksek Disiplin Kurulu tarafından işlem başlatıldığı belirtildi. MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir."

TSK'da yasa ve kurallara uymak esastır

"TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ."