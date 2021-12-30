Su şişelerinden sahte içki çıktı
Manisa'da bir tekel büfesine yönelik operasyonda su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildiği, büfe sahibinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gündem 30.12.2021, 00:14
Yunusemre ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.
Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.
İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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