banner38

Su altında kalan Yusufeli'ne giriş yasaklandı

Büyük bölümü su altında kalan Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı

Gündem 29.03.2023, 17:28
Su altında kalan Yusufeli'ne giriş yasaklandı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezine girişe izin verilmiyor.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, 29 Mart itibarıyla barajdaki su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesinin de 594,45 kotuna ulaştı.

Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum karayoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.

Öte yandan, ilgili firmaya ait iş makineleri yardımıyla, eski ilçe merkezinde henüz su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlar eski ilçe merkezinin su altında kalışını uzaktan izliyor

Ahmet Aslan, eski Yusufeli'nin su altında kalışını izlemek için Borkça ilçesinden geldiğini söyledi.

Şoför olduğu için Yusufeli'ne sık sık gelip gittiğini anlatan Aslan, "Yusufeli'ni sular altında görünce hüzünlendik. Artık uzaktan bakıyoruz, yollar kapatılmış, yol yok." dedi.

Eşiyle ilçe merkezinin su altında kalışını izleyen Hakan Yiğit de "Evimizi sular altına kalmadan son kez görmek istedik. Üzgünüz, çok zor bir durum. İnşallah yeni ilçe merkezine alışacağız. Bugün itibarıyla eski ilçeye girişler yasaklandı." diye konuştu.

Yiğit, yeni ilçe merkezine, eski yerleşim yerinden geçerek ulaştıklarını dile getirerek, "Şimdi farklı bir yoldan gitmeye başladık. Doğup büyüdüğüm ilçeye artık giremiyoruz, ancak uzaktan bakıp duygulanıyoruz. Veda vakti." ifadelerini kullandı.

Artvin'den gelerek eski ilçe merkezinin son halini izleyen Yaşar Gür ise "Bir süredir buraya gelmemiştim. Her şey çok değişmiş. Yollar değişmiş, yeni tüneller yapılmış. Eski Yusufeli yok olmuş. İlçe su altında kaldı. Hüzünlü bir ortam." dedi.

Yusufeli'nin son halini görmenin burukluğunu yaşadığını belirten Mustafa Sırma, "İlçe sular altında. İlçe merkezine gitmek istedik ama yollar kapatılmış. Yeni ilçe merkezi de güzel olmuş, halkımıza hayırlı olsun. Doğduğum topraklar sular altında. Çok hüzünlendik. Bir şeyler gitti, yeni bir şeyler yapıldı. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

#yusufeli
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Pendikspor 27 50
4. Rizespor 27 52
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
banner23