"Stratejik ortağımız Macaristan’la işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hamdolsun her geçen gün gelişiyor. Mevcut rakamlar ticaret hacmimizin yıl sonu itibarıyla bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor. Biz de 'gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz' ve bununla beraber yola devam edip ilk etapta ikili ticaretimizde inşallah 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın Başbakanla ayrıntılı bir şekilde mütalaa ettik.

Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyet gösterdiği Macaristan’da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın devam eden ve planlanan yatırımlarla 3 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz.

"Savunma sanayiinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz"

Değerli dostumun ve Macar makamlarının da desteğiyle inşallah bu hedeflerimizin de üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her desteği vermeyi sürdüreceğiz. Bütünüyle iş çevrelerimiz, üçüncü ülkelerde iş birliklerini artırıyor. Türk ve Macar girişimcilerin, Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayiinde büyük işbirliği potansiyeline sahibiz.

"2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız"

Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz etkinlikler, ortak tarih ve kültürümüzün tanıtılmasına vesile olacaktır. Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan’da yakalanan 101 parça tarihi eserin bugün Türkiye’ye yeniden kavuşmasına da vesile oldu. Bundan ötürü sayın Başbakanın şahsında tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve yürüttükleri yakın işbirliği için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

Macar dostlarımız tarafından sergilenen bu işbirliğinin başka ülkelere de örnek olmasını temenni ediyorum.

"Türk Konseyi Zirvesi’ne sayın Orban da iştirak edecek"

Yarın İstanbul'da ev sahipliği yapacağım Türk Konseyi Zirvesi’ne sayın Orban da iştirak edecek. Malum Macaristan, 2018 yılından bu yana Türk Konseyi’nin gözlemci üyesidir. Konseyimizin Avrupa’daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yapmaktadır. Stratejik ortağımız Macaristan’la Türk Konseyi’nin yanı sıra, diğer bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz işbirliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız.

"Yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz"

Yarınki Konsey toplantısı, özellikle ilk defa bir uluslararası toplantıyı malum tarihi itibarıyla bizim için yaslı ada olan şimdi ise adını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak koyduğumuz ve A’dan Z’ye yenilediğimiz bu güzel adamızda inşallah ilk toplantımızı yapacağız. Bu bakımdan yarınki toplantıya milletçe çok büyük önem veriyoruz. Hele hele bunu bu Konsey toplantısıyla başlatmayı da bizler iftihar vesilesi olarak görüyoruz.

"Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım"

Stratejik ortağımız Macaristan’la buna başlayışımız, bize ayrı bir güç katmaktadır. Bu vesileyle Türkiye-AB ilişkilerinin önemini, özellikle bize her an gerekli desteği veren sayın Orban’a, Macaristan’a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum.