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Stada bayrak getirmek yasak dediler, sonuç

İskoçya'da stadyumu bayrak getirilmesi yasaklanınca yer gök Filistin bayraklarıyla donatıldı.

Gündem 25.10.2023, 23:32 26.10.2023, 09:40
Stada bayrak getirmek yasak dediler, sonuç

İsrail zulmü altında ezilen Filistin'e batılı ülkelerin yöneticilerinden destek gelmezken halkların büyük çocuğunluğu desteğini eksik etmiyor.

İskoçya'da stadyuma bayrak getirilmesi yasaklanınca taraftarlar yeri göğü Filistin bayraklarıyla donattı. 

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Celtic, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Celtic taraftarı, kulübün uyarılarını dinlemeyerek tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, "Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını" ifade etmişti.

Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin'e destek vermişti.

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