Squid Game ebe oyununu da bozdu

Son dönemin popüler dizilerinden Squid Game, çocukları olumsuz etkilediği için sıkça eleştiriliyor.İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde diziyle ilgili ‘önlem alın’ çağrısı yapılırken, ülkemizdeki okullarda da diziden etkilenen çocukların oyunlarında dizidekine benzer şekilde şiddete başvurmaya başladıkları öğrenildi.

DİZİDEKİ OYUNA BENZETİYORLAR

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “Öğretmen gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde öğrenciler arasında şiddet olaylarının yaşandığını öğrendik. Okullarda küçük yaş gruplarında tercih edilen ‘ebe 1-2-3, davul zurna 1-2-3’ oyununun dizideki “kırmızı ışık-yeşil ışık” oyununa benzetilerek oynandığını öğrendik” dedi.

ŞİDDETİ ÖĞRENİYORLAR

Kaybeden çocukların dayak yediğini aktaran Prof. Eraslan, çocuklar tarafından taklit edilen bu dizinin çocukların psikolojileri ve davranışları üzerindeki etkilerinin tehlikesine dikkat çekerek, “Gittikçe popüler olan bu dizi çocukların oyun kavramını değiştirecek algılar oluşturuyor. Çocuklara şiddeti aşılıyor. Şiddetin öğrenilebilen ve öğretilebilen bir olgu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu dizi günlük hayata sirayet etmiş ve şiddet temalı öyküler oluşturuyor” diye konuştu.

Dijital izlerini takip edin

Prof. Eraslan sözlerini şöyle sürdürdü: “SODİMER olarak uzun zamandır kamuoyunu uyardığımız ‘Challenges’ olarak bilinen ‘meydan okumalar’ artık #SquidGame, SquidGameChallenge ve dizide oynanan oyunların versiyonları şeklinde telefon ve tabletlere indirilebiliyor. Çocuklar ve gençler bu tehlikeli görevleri birer oyun olarak algılıyor ve bu görevleri yerine getirirken yaralanabiliyor. Dizinin olumsuz etkileri sadece teknolojiyle sınırlı değil. Tüketim metası haline getirilen oyuncaklar, kıyafetler, yapılan dijital oyunlarla da hayatımıza sokulmaya çalışıldığı önemli bir gerçek. Söz konusu dizi ve benzeri zararlı içeriklere çocuklar ve gençler okul dışı ortamlarda da rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Öğretmenler de aynı şekilde okul içerisinde oyun içeriklerinin takipçisi olmalı. Çocukların bu oyun hakkında konuştuklarını ya da bu dizide geçen öğeleri çizdiklerini gördüklerinde okuldaki rehber öğretmenleri ile iletişime geçmeliler.”