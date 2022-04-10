Spor yasası teklifi Meclis'te görüşülecek

TBMM'nin gündemi Ramazan'da da yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta spor kulüpleri ve spor federasyonları teklifi için mesai yapılacak.

Transfer sezonu başlamadan önce yürürlüğe girmesi planlanan yasal düzenlemeyle, kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu tutulacak.

Menajerlik sistemi düzenlenecek

Ayrıca spor kulüpleri “dernek" vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek.

Teklifle sporda menajerlik sistemi de yeniden düzenlenecek. Sözleşmeler 2 yılla sınırlandırılacak ve noter tasdikli olacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek.

Avukatlık kanununda değişiklik komisyonda

AK Parti tarafından Meclise sunulan Avukatlık kanunuda değişiklik öngören düzenleme de Adalet Komisyonu'da ele alınacak.

Meclis'te gerçekleştirilecek siyasi parti grup toplantılarında da liderler kürsüden milletvekillerine seslenecek.