SP'den nihayet bir vicdan sahibi çıktı

Türkiye günlerdir, Millet İttifakı'nın HÜDA PAR'a yönelik iftiralarını hayretle izliyor. İzleyenler arasında, Millet İttifakı'nda yer alan ve "Biz burada muhafazakarların haklarını korumak için varız" diyen partilerin de olması ise işin acı bir başka tarafı.

Millet İttifakı'nın bileşenleri arasında yer alan Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR ile ilgili açıklamalarına yönelik Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'a yönelik ithamlarını doğru bulmadığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerini kaybetmesinin ardından söylemlerini sertleştirmiş ve çirkin ifadelerle Cumhur İttifakı'na ağır ithamlarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun hedef tahtasına koyduklarının arasında HÜDA PAR olmuştu.

HP liderinin HÜDA PAR'a yönelik ithamlarının ardından gözler Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilere çevrilmişti.

Millet İttifakı'nın bileşenleri arasında yer alan Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR ile ilgili açıklamalarına yönelik ilk olumsuz tepki geldi. Bir TV kanalında ülke gündemini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR konusunda Kılıçdaroğlu ile aynı tutumu paylaşmadıklarını dile getirdi. Arıkan, konuya ilişkin olarak, "HÜDA PAR'ın terörle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum." dedi.