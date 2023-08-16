Sözde profesörden başörtülülere nefret söylemi
Sözde profesör olduğunu belirten yaşlı bir kadın belediye otobüsünde başörtülü kızlara nefret kustu.
Belediye otobüsünde profesör olduğunu öne süren kadın, hadis çalışan gençleri ve başörtülüleri hedef aldı. "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde nefret kusan kadın sosyal medyada tepki çekti.
İstanbul’da toplumsal hassasiyetleri ayaklar altına alan bir olay yaşandı.
Akılalmaz olay Beşiktaş’ta ilerleyen belediye otobüsünde meydana geldi.
Hadis çalışan gençleri ve başörtülü kadınları hedef aldı
Sosyal medyada tepki üstüne tepki çeken olay, bir kadının başörtülü gençler ve hadis çalışan gençlere hakaretleri ile ortaya çıktı.
“Profesör” olduğunu iddia eden kadın, dini değerleri aşağılayan bir tavırla gençlerin üzerine gidince, gençlerden biri kayda girdi.
"Arabistan'a gidin, deveye binin"
İlgi çeken detaylardan biri ise kadının hadis çalışan gençlere “Arabistan’a gidin, deveye binin” ifadeleri oldu.
Bu sözler üzerine kadına cevap veren genç ise “Sen de Yunanistan’a git, botlara bin” dedi.
Toplumsal barışı zedeleyen olay sosyal medyada yankı uyandırdı.
İstanbul Beşiktaş'ta belediye otobüsünde profesör olduğunu söyleyen bir kadın, önce başörtülü kadınlara sonra da hadis çalışan gençlere, "Arabistan'a gidin, deveye binin" diyerek hakaret etti— EHA MEDYA (@eha_medya) August 16, 2023
▪️Gençler de kadına "sen de Yunanistan'a git" cevabını verdi. pic.twitter.com/3BZh2Jr4Nx
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