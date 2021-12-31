banner38

Sözde akademisyenlerden başörtülülere hakaret!

Ankara Üniversitesi’nin Cebeci kampüsünde bir öğretim üyesi derste, “Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum” dedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki bir hoca da, sınıftaki tek başörtülü öğrenciye hakaret etti. Kampüs önünde toplanan öğrenciler hocaları protesto ederken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu inceleme başlattı.

Gündem 31.12.2021, 08:35 31.12.2021, 08:37
Sözde akademisyenlerden başörtülülere hakaret!

Ankara Üniversitesi’nde 28 Şubat dönemini aratmayan başörtüsü baskısı yaşandı. Cebeci kampüsündeki bir fakültede öğretim görevlisi ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde “Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum” dedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de öğretim üyesi, sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu derste “Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın” ifadelerini kullandı.

GERİCİ VE YOBAZ ZİHNİYET

Öğrencinin cevabı üzerine de “Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar” diyerek saldırılarına devam etti.

Bu olaylar sonrası Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu ile Hareket ve Adalet Kulübü, başörtüsüne dair artan sözlü tacizlerle ilgili “Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasını istemiyoruz. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşısında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir” açıklaması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu akademisyen hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı ifade edilirken Ankara Üniversitesi öğrencileri de olaya ilişkin tepkilerini Cebeci Kampüsü’nde basın açıklaması yaparak gösterdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir öğretim üyesi ders esnasında başörtülü öğrenci arkadaşımızı ayağa kaldırarak alaycı ve karşısındaki öğrenciyi rencide edici söylemlerde bulunmuştur.”

UTANÇ VE ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

“Bu saldırgan ve alaycı tutumun Anayasa ile bağdaşmadığını, insan hakları ilkesine aykırı olduğunu belirtiyoruz. Ülkemizin 1990’lı yıllarda gündemini sürekli olarak işgal eden dini değerlere saldırı hali hala etkisini hissettirmektedir. Bu saldırı halini kampüsümüzde görmekten büyük bir utanç ve üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz.”

TİHEK inceleyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da “başörtülü öğrencilere aşağılayıcı söylem” iddialarına inceleme başlattı. TİHEK; öğretim görevlisinin ders esnasında başörtülü öğrencilere yönelik dini inançları üzerinden insan onurunu kırıcı ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu iddiasını inceleyecek. TİHEK’in incelemesi sonunda, ayrımcılık tespit edilirse sorumlulara 1000 liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor ve bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor.

Kaynak: Yeni Şafak

#ankara üniversitesi
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8