Sözde akademisyenlerden başörtülülere hakaret!

Ankara Üniversitesi’nde 28 Şubat dönemini aratmayan başörtüsü baskısı yaşandı. Cebeci kampüsündeki bir fakültede öğretim görevlisi ders işlenirken konudan bağımsız bir şekilde “Kamuda başörtülü memur görmek istemiyorum. Polise, hakime başörtüsü yakıştırmıyorum” dedi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de öğretim üyesi, sınıfta tek tesettürlü öğrencinin bulunduğu derste “Başörtüsünü neden takıyorsunuz? Neden farz? Başörtülü biri anlatsın” ifadelerini kullandı.

GERİCİ VE YOBAZ ZİHNİYET

Öğrencinin cevabı üzerine de “Ben bu kadınlara çok üzülüyorum. Nasıl kendini ezdirmeye, baskılamaya, örtülmeye bu kadar istekli olurlar” diyerek saldırılarına devam etti.

Bu olaylar sonrası Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu ile Hareket ve Adalet Kulübü, başörtüsüne dair artan sözlü tacizlerle ilgili “Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde hala bu gerici ve yobaz zihniyetin barınmasını istemiyoruz. Bugün bu eşitlikten uzak zihniyetin karşısında durmak yarın başka yerlere sıçramasını da engelleyecektir” açıklaması yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu akademisyen hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlattığı ifade edilirken Ankara Üniversitesi öğrencileri de olaya ilişkin tepkilerini Cebeci Kampüsü’nde basın açıklaması yaparak gösterdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bir öğretim üyesi ders esnasında başörtülü öğrenci arkadaşımızı ayağa kaldırarak alaycı ve karşısındaki öğrenciyi rencide edici söylemlerde bulunmuştur.”

UTANÇ VE ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

“Bu saldırgan ve alaycı tutumun Anayasa ile bağdaşmadığını, insan hakları ilkesine aykırı olduğunu belirtiyoruz. Ülkemizin 1990’lı yıllarda gündemini sürekli olarak işgal eden dini değerlere saldırı hali hala etkisini hissettirmektedir. Bu saldırı halini kampüsümüzde görmekten büyük bir utanç ve üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz.”

TİHEK inceleyecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da “başörtülü öğrencilere aşağılayıcı söylem” iddialarına inceleme başlattı. TİHEK; öğretim görevlisinin ders esnasında başörtülü öğrencilere yönelik dini inançları üzerinden insan onurunu kırıcı ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu iddiasını inceleyecek. TİHEK’in incelemesi sonunda, ayrımcılık tespit edilirse sorumlulara 1000 liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor ve bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor.

Kaynak: Yeni Şafak