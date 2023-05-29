Sözcü medyası CHP'yi dizayn etmeye başladı
Sözcü gazetesi ve televizyonundaki gazeteciler, yazarlar CHP'yi dizayn etmeye başladı. Başta İsmail Saymaz ve Fatih Portakal olmak üzere medyada çalışanlar Kılıçdaroğlu'na karşı cephe almaya başladı, istifa çağrılarında bulundu.
Gündem 29.05.2023, 20:42
Sözcü gazetesi ve televizyonu, siyasete açıkça müdahala etmeye başladı.
Eski Türkiye'nin gazetecilerin ve askerlerin siyasetçileri belirlediği dönemlerini hatırlatan çağrılar gelmeye başadı.
Sözcü grubu ünlü isimleri Fatih Portakal ve İsmail Saymaz, CHP yönetimini aleni şekilde dizayn etmeye çalışıyor.
Söz konusu isimler, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiği ve İmamoğlu'nun başa geçmesi gerektiği yönünde yayınlar yapmaya başladı.
Seçim süreci boyunca iktidar seçmenine hakaret etmekten çekinmeyen Fatih Portakal, Sözcü Tv’de Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. pic.twitter.com/ad8V6k6nmu— gdh (@gundemedairhs) May 29, 2023
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