Sözcü'den 6'lı masaya aday göndermesi: "Geldiysen 6 kez masaya vur"

Altılı masa 11. toplantısında da cumhurbaşkanı adayı konusunda bir uzlaşma sağlayamadı. Kendi destekçileri tarafından da eleştirilerin hedefi olan altılı masa 9 saat süren toplantı sonrası yine bildiri yayınladı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi ise toplantı sonrası yayınladığı gazetede dikkat çeken ifadelere yer verdi.

'GELDİYSEN 6 KEZ MASAYA VUR'

CHP'ye yakın Sözcü gazetesi bugünkü yayınında altılı masayı tiye alarak, "EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" ifadelerini kullandı.