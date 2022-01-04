Soylu, şehit polis Fethi Sekin'i andı: 'Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı önlerken şehit olan polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5.yılında andı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında andı.Süleyman Soylu, "Bu millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz." açıklamasını yaptı.
Bu Millet, kahraman evlatlarını ay yıldızlı bayrağımıza nakşeder ve isimleri sonsuza dek gönüllerimizde yaşar.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 4, 2022
Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'i Şehit edenler ve iş birlikçileriyle mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek.
Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz
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