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Soylu: 'Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar sırat-ı müstakimden vazgeçmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar hedeflerimizden, istikametimizden, sırat-ı müstakimden vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Gündem 03.12.2022, 16:05
Soylu: 'Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar sırat-ı müstakimden vazgeçmeyeceğiz'

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hakka, doğruya, adalete, insanlığa, medeniyete sahip çıkan, din-i mübin-i İslam yolunda yürüyen Şanlıurfa'ya minnettar olduklarını söyledi.

Alandaki kalabalığın sadece ülkeye, Türkiye'ye, birliğe, beraberliğe güç vermediğini dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu muhteşem tablo dünyaya bir şey haykırıyor. Haksızlığa karşı çıkıyorsunuz, zulme karşı çıkıyorsunuz ve bu dünyayı kendi tekellerine geçirmek isteyenlere karşı çıkıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Birliğin, barışın, kardeşliğin şehri, peygamberler diyarı Şanlıurfalılar bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Bu dimdik ayakta duran uçsuz bucaksız inançlı topluluğun bulunduğu bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Üzerimize saldırdılar terör devleti kurmak istediler müsaade etmediniz, üzerimize geldiler ekonomik saldırılar ortaya koydular müsaade etmediniz. Üzerimize geldiler 15 Temmuz, 17-25 Aralık, Gezi olayları, 6-8 Ekim olayları siz müsaade etmediniz, dimdik durdunuz, ülkemize, milletimize, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar hedeflerimizden, istikametimizden, sırat-ı müstakimden vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz."

Bakan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmeye geldiği zaman Türkiye'nin bir ay, bir hafta sonrasını öngöremediğini, Erdoğan'ın 2023, 2053, 2071 dediğini, Türkiye'nin vizyonunu, geleceğini dünyaya rağmen ayakta tuttuğunu vurguladı.

Erdoğan'ın şimdi "Türkiye yüzyılı", "büyük ve güçlü Türkiye" dediğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa, Türkiye yüzyılına hazır mısınız? Herkes duysun, dostlar duysun, mağdurlar, mazlumlar duysun, tarihimiz, geçmişimiz, geleceğimiz duysun. Tayyip Erdoğan'la Türkiye yüzyılına hazır mısınız? Biz de sizin emrinizde olmaya hazırız. Tayyip Erdoğan, Türkiye'de devrimler gerçekleştirdi. Sizin reyinizle, oyunuzla sadece bu ülkede şehir hastaneleri sadece yollar sadece barajlar sadece üniversiteler sadece savunma sanayi yapmadı. Allah'ımıza hamdolsun bu ülkede dindarından Kürt'üne, Alevi'sinden Arap'ına Sünni'sine kadar herkesin kendisini ifade ettiği, başörtülüsünün bu ülkede ötekileştirilmekten alınıp bu ülkenin birinci sınıf vatandaş haline getirildiği bir Türkiye'yi sizinle birlikte imar ve inşa ediyoruz. Şimdi yeni adımlar atacağız hep birlikte."

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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