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Soylu: 'İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist sarı torbada'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık." paylaşımını yaptı.

Gündem 20.12.2022, 15:54
Soylu: 'İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist sarı torbada'

İçişleri Bakanı Soylu'nun Jandarma Harekat Merkezi'nden takip ettiği Cudi'deki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden PKK'lı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde yürütülen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz adı verilen operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde J-SİHA, İHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak helikopteri ve Hava Kuvvetleri desteğiyle gerçekleştirildi.

Operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilirdi, bir terörist teslim oldu. Böylece son 3 günde bölgede 7'si ölü, biri sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden terörist

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, nisan ayında Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyona şehit teğmenin adı verildi.

Süleyman Soylu harekat merkezinden takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki Jandarma Hareket Merkezi'nden takip etti. Soylu, Jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından birlik komutanlarını kutladı.

"Cudi'de terörist barınmayacak"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA
#İsmail Can Akdeniz #terörist #operasyon #Cudi
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