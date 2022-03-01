Soylu: 'İnsansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmekte'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmadığını belirterek, "Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) Kapasite Güçlendirme Projesi Yönetici Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yere hizmet götürebilecek, kamu hizmeti anlamında vatandaşın her ihtiyacını giderebilecek, sağlıklı bir altyapı sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21.yüzyılda eskiye nazaran daha zor küresel ve bölgesel şartlar içinde olmasına rağmen, sorumluluğunu daha büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir yandan göçün yükünü üstlenmişken, bir yandan sınır komşusu iki devlette, devlet otoritesini yok eden iki terör örgütüyle mücadele ederken, bir yandan içeride tarihin gördüğü en büyük ihanetin izlerini silerken, bir yandan istikrarsızlığın ürettiği düzensiz göçle, terör örgütlerinin geçim kaynağı uyuşturucu ticaretiyle ve belki de en önemlisi, Batının bu bölgedeki istikrarsızlık ve sömürü politikasıyla mücadele ederken, küresel salgınla mücadele ederken, bu ülke içeride hiçbir kamu hizmetinde aksamaya meydan vermemiştir. Türkiye hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır. Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir."

Bakan Soylu, son beş yılda Türkiye'nin defalarca, dünyanın parmak ısırdığı terör operasyonları yaptığını ve olağanüstü bir çaba ortaya koyarak önemli bir maliyet yüklendiğini dile getirdi.

- "Millet bu treni geri döndürecek değildir"

Avrupa Birliği'nde çatlağa sebebiyet veren göçü, 10 yıldır yönetirken şehir hastaneleri, köprüler, hava limanı gibi yatırımlardan da vazgeçmediklerini, afetlerde vatandaşın yardımına koştuklarını aktaran Soylu, terörle mücadele etmekten, PKK'yı tarihe gömmekten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini turizmin, sporun, eğitimin, kalkınmanın bölgesi yapmaktan geri kalmadıklarını bildirdi.

Soylu, 2014'e göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme, üniversite öğrencisi, doktor, öğretmen, lisanslı sporcu sayılarında ciddi artışlar yaşandığını kaydetti.

Azerbaycan'dan başlayıp Suriye'den Libya'ya kadar gümüş bir hilal üzerinde tüm milli menfaatleri koruduklarını ifade eden Soylu, güneydeki terör koridoru hayalini bitirdiklerini vurguladı.

Soylu, salgında esnafa kira desteğinden terörün elindeki belediyeleri kurtarıp hizmet etmeye kadar pek çok hizmeti herhangi bir sıkıntı çekmeden gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yıllardır her yatırımda, her atılımda ve her adımda, 'siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen bir anlayışla karşılaştıklarını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşı, bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye sadece kuru kuru öz güven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir."

Soylu, Cumhuriyeti gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, YİKOB'ların da bu vizyonla çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

-"Hiçbir yatırım gereksiz değil"

Büyükşehir Yasası ile yatırımların yerelden koordinasyonunun sağlandığını, yatırımların daha kolay takip edildiğini ve bölgenin ihtiyacına göre yatırımların gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "2021 yılı içinde YİKOB ve yatırımcı kurumlar adına yapılan yatırım miktarı 5,5 milyar liradır." dedi.

YİKOB'ların İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu ancak birçok kurum ve kuruluşun işini takip ettiğini anlatan Soylu, pek çok yatırımı vatandaşla buluşturduğunu kaydetti.

Hiç bir zaman sorunları halının altına süpürmediklerini, meselelerle yüzleşerek, teker teker çözerek, ülkenin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Soylu, yapılan hiçbir yatırımın gereksiz olmadığını vurguladı.

Kaynakları tasarruflu kullanarak, daha çok projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Bakan Soylu, "Kısa bir mazisi olmasına rağmen, gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımların yüzde 5 ila yüzde 10'u YİKOB'larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. İnşallah bunu arttırmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

-"YİKOB'larca kullanılan tüm modellerde iyileştirmeler yapıldı"

Bu aşamaya kolay ulaşmadıklarını, sürekli kendilerini geliştirmenin gayreti içinde olduklarını bildiren Soylu, illerin röntgenlerini çektiklerini, neler yapılması gerektiğini, mali tabloyu değerlendirerek doğru yatırımların doğru zamanda ulaşması için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi.

YİKOB'larca kullanılan tüm modellerde iyileştirmeler yapıldığını, yönetici ve personel takip gibi modüllerin yeni baştan geliştirildiğini aktaran Soylu, "YİKOB mobil uygulamasını geliştirdik. uygulamanın veri kontrolleri tamamlandığında rapor sayfaları büyükşehir il valileri, YİKOB başkanları, ilgili YİKOB müdürlerinin kullanımına da açılacak. YİKOB kapasite güçlendirme projesini, pilot illeri olan İzmir, Trabzon ve Van'da tamamladık. Kalan illerimizin de süreçleri de rehber halinde paylaşılmıştır. Halihazırda mevcut personel sayımız 4 bin 401'dir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, valilerden mart ayı sonuna kadar yıl içinde yapılacak çalışmaları planlayıp, nisanda da işe başlamalarını istedi.

Projelerin erken başlayıp, zamanında bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, kasım gibi planlanan yatırımlarını büyük bir bölümünün hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.