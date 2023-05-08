Soylu: İmamoğlu en büyük sahtekarlardandır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da şehir merkezinde izinsiz gerçekleştirdiği miting sonrası ortalık karışmıştı. Olayların provokasyon olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na sert çıkarak, "Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardandır" dedi.

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kala partilerin miting süreci devam ediyor.

Bu süreçte Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için Erzurum'a giden Ekrem İmamoğlu, burada bir miting düzenlemek istedi.

İmamoğlu'na İl Seçim Kurulu tarafından büyük miting alanı gösterildi.

"Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür"

Buna rağmen büyük meydanın doldurulamayacağı öngörülüp, şehir merkezinde miting yapma kararı alındı.

İzinsiz gerçekleştirilen miting sebebiyle, Erzurum'da olaylar meydana geldi.

Karşı karşıya gelen gruplar birbirlerine taş ve su şişesi fırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım." dedi.

Ardından ÜLKE TV ekranlarında bu provokatörlüğü adım adım anlatacağını aktaran Bakan Soylu, katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na sert çıkarak şunları söyledi:

"Bu arkadaşın gündem hastalığı var. Zaten Bay Kemal, Mansur Yavaş ve İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bizle değil, kendi içerleriyle. Sivas'ta YSK'nın başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu işi inatla yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Cumhurbaşkanımız, Erzurum mitingini nerede yaptı? İstasyonun yanındaki büyük bir alanda YSK'nın gösterdiği yerde. Akşener de aynı yerlerde merkezde yapmak istedi 'orada yapamazsın, sizin yeriniz orası' dediler. Neden? Çünkü kalabalık toplayamıyorlar. Kendi gövde gösterimi yapayım oradan çıkayım diyorlar. Miting dediğiniz, miting alanında yapılır. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardandır. Hem yalancı hem sahtekardır."

Bakan Soylu sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bunların hepsi hak düşürücüdür. Toplum nezdinde itibarını kaybettiği çok net bir şekilde gözüküyor. İstanbul'da hiçbir hizmeti yok. Bir tahriki de şuradadır. Van'da Selo'ya özgürlük naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretini yaptılar."