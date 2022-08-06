Soylu, İdlib'de yapılan briket evlerin görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu, "Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah" ifadesini kullandı.
Gündem 06.08.2022, 12:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Suriye'nin İdlib kentinde inşa edilen briket evlere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Soylu, sosyal medya hesabından İdlib'deki tamamlanan briket evlerin son durumlarına ilişkin bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Boş konuşmuyoruz, çözüm üretiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, gönüllü, güvenli, geri dönüşü için İdlib'de 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Yıl sonuna kadar hedef 100 bin 603 briket ev Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD koordinasyonunda STK'lerin desteğiyle tamamlanacak inşallah."
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