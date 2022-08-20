Soylu, Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Gündem 20.08.2022, 13:27
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
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