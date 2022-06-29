Sosyal medyayı sallayan "Dalton kocalar" konuştu
Hollanda'da yaşayan 5 Türk kadının eşlerine aynı tişörtü giydirip randevu ayarladığı anlar sosyal medyada dünya çapında büyük beğeni topladı. Dalton Kocalar konuştu.
Gündem 29.06.2022, 21:57
Sadece Türkiye'de ve yaşadıkları Hollanda'da değil, dünya çapında milyonlarca insanı kahkahaya boğdular.
Hollanda'da yaşan 5 Türk kadın, üşenmeden eşlerine toplu bir şaka planladı.
Hepsi onlara aynı tişörtü satın aldı. Düzenledikleri toplu yemeğe bununla gitmelerini istediler. Ama hepsinin aynı kıyafeti giyeceğinden haberleri yoktu.
Eşlerini ikna etmek için ufak tefek yalanlara da başvuran oldu.
O anlara dair kayıtları sosyal medyaya yüklediklerinde, videoları beklemedikleri bir ilgi gördü.
Türk çiftler sokakta yürürken bile tanınıyor artık. Birçok Hollanda televizyonu onları programlarına davet etti bile.
Kaynak: TRT Haber
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