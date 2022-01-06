Sosyal medyadaki paylaşımları cumhuriyet savcısının başını yaktı
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını HSK tarafından açığa alındı.
Gündem 06.01.2022, 19:13
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı.
Alınan bilgiye göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
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