Sosyal medyada yayılan yalanların kaynağı FETÖ ve SOL örgütler
Polis Akademisi’nin “güvenlik yönetiminde teknoloji ve dijitalleşme” konulu çalışmasına göre sosyal medyadaki yurtdışı kaynaklı dezenformasyonların çoğunun kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütler. Dezenformasyonların temel hedefi ise Türkiye’nin Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki başarılı çalışmalarını gölgelemek.
Ekimde açılacak Meclis’in öncelikli gündem maddesi arasında yer alan sosyal medya düzenlemesi ile bu alanda Türkiye kritik bir adım atmaya hazırlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘güvenlik yönetiminde teknoloji ve dijitalleşme’ konulu çalışmasında dijital medyada dezenformasyon ve algı operasyonlarına dikkat çekildi.
ÜZERİNDE TİTİZLİKLE DURULUYOR
Dezenformasyonun birçok temada Türkiye’yi ilgilendiren kapsamlı bir konu olduğunun vurgulandığı çalışmada, özellikle Gezi olayları sonrasında ve 15 Temmuz darbe girişimi akabinde dezenformasyon konusu üzerinde titizlikle durulmaya başlandığına vurgu yapıldı. Çalışmada, ‘teorik olarak her görsel dezenformasyon aracı olabilir’ denilerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
RASTGELE İNDİRME
Bireyler araştırma ve inceleme yapmadan görseller indirerek kullanmaktadır ve söz konusu alıntılar Türkiye’yi dezenformasyonun kaynak ülkesi olarak gösterebilmektedir.
Dezenformasyon amacıyla yurt dışından gelen bilgilerin kaynağı FETÖ ve aşırı sol örgütlerdir.
HEDEFİ DIŞ POLİTİK BAŞARILAR
Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerinin temel hedefi Türkiye’nin Azerbaycan, Libya ve Suriye’de yaptığı başarılı çalışmaları gölgelemektir.
DEZENFORMASYON ODAKLI STRATEJİ
Çalışmada, Türkiye’nin dezenformasyona karşı koyabilmesi için stratejik bir çerçeve geliştirmesinde yarar olduğuna işaret edildi. “Pozitif bir gündem ile negatif bir gündem arasındaki bağın kurulabilmesi ve akademik çalışmaların daha kaliteli, daha nitelikli, daha nicel araştırmalara yönelik hale getirilmesi büyük bir öneme haizdir” tespiti yapıldı. Çalışmanın sonuç bölümünde ise “Dezenformasyon odaklı stratejik iletişim ve kriz yönetimi yaklaşımı dezenformasyonla mücadele önem taşımaktadır” değerlendirmesine yer verildi.
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|Takımlar
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|13
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|5
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|6. Başakşehir
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|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
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|6
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|6
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|5
|5
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|4
|17. Ümraniye
|6
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|18. Hatayspor
|5
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|5
|1
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|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
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|10
|4. Eyüpspor
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|10
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|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
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|9
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|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0