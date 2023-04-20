Sosyal medyada viral olan Z kuşağı üyesi

İstanbul Sarayburnu'nda ziyaretçilere açılan TCG Anadolu gemisini ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Gemiyi ziyaret eden Z kuşağı mensubu bir genç ise konuşmalarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Gemiyi gezdikten sonra edindiği bilgileri sokak röportajında patır patır anlatan delikanlıyı sosyal medyada birçok fenomen hesap da paylaştı.

O hesaplardan biri de Melih Gökçek oldu.

Gökçek, yaptığı paylaşımda, "İDDİA EDİYORUM, BU DELİKANLININ 1/10 ZEKASI KILIÇDAROĞLU’N DA YOK… BU DELİKANLININ 1/10 ZEKASI KILIÇDAROĞLU’N DA VARSA BEN TÜRKİYE’Yİ KILIÇDAROĞLU’NA TESLİM ETMEYE RAZIYIM..," ifadelerini kullandı.

İşte o gencin anlattıkları: