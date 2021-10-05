Sosyal medya platformlarının çökmesi BiP'e yaradı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin iletişim platformu BiP güçlü altyapısı sayesinde kullanım rekorları kırarak milyonların tercihi oldu.

Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP her geçen gün milyonların tercihi olmaya devam ederken, dün yaşanan global uygulamalardaki kesintilerin ardından milyonlar güvenli ve kesintisiz hizmet sunan BiP'i tercih etti.

BiP sadece bir gecede aktif kullanıcı sayısını 2 kat artırdı. Yeni kullanıcıların yarısını Türkiye dışından gelen uluslararası müşteriler oluştururken, bu süreçte mesajlaşma adedi yaklaşık 4 kat arttı, BiP'in toplam indirme adedi ise 87 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, yaşanan gelişmelerin yerli ve milli uygulamaların önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hep dile getirdiğimiz üzere küresel uygulamalara bağlı kalmamamız gerektiğini dün yaşadığımız süreç ile bir kez daha görmüş olduk. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sayesinde sadece Türkiye’deki değil dünya çapındaki kullanıcılarımız iletişimlerini kesintisiz ve kaliteli bir biçimde devam ettirdi.

İşte bizler bu yüzden sadece birkaç uluslararası uygulamaya mahkûm kalmamak adına çalışıyor ve rakiplerimize fark atan güçlü özelliklere sahip yerli bir platforma sahip olmanın gurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle BiP’i tercih eden tüm kullanıcılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız."

- BiP 192 ülkede hızlı ve güvenli iletişim hizmeti veriyor

Verilen bilgiye göre, BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli iletişim hizmeti veriyor.

Rakiplerinden farklı ve üstün özelliklere de sahip olan BiP'te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de bulunuyor.

Müşterilerini dinleyerek her geçen gün yeni özellikleri hayata geçiren BiP, geçtiğimiz günlerde de yoğun talep gösterilen üzerine ‘Durum Özelliği’ni kullanıcılarıyla buluşturdu.

Yenilenen ara yüzüyle birlikte sadeleşen tasarımıyla dikkati çeken BiP, ‘Anlık Çeviri’ özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan verirken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da ‘Acil Durum’ özelliğiyle de kesintisiz iletişim sunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in 'Grup Taşıma' özelliği sayesinde, kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor.

Kullanıcılar BiP'e mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce BiP'i yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.