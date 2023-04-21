SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
SONAR'ın son seçim anketi açıklandı. Açıklanan son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor ve ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor.
Gündem 21.04.2023, 20:40
Türkiye 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor.
Seçime bir aydan daha kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da netleşmeye başladı.
Araştırmacı ve siyaset yorumcusu Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR seçim anketinin sonuçlarını yayınlandı.
Ankete göre seçimler ikinci tura kalıyor ve Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyor.
1. TUR
Erdoğan: %46,1
Kılıçdaroğlu: %44,1
Muharrem İnce: %7,7
Sinan Oğan: %2,1
2. TUR
Erdoğan: %52,1
Kılıçdaroğlu: %47,9
SONAR, araştırmayı 10-16 Nisan tarihleri arasında 25 ilde, 89 ilçe ve köyde; yaş, cinsiyet, il, ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4.541 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığını duyurdu.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|69
|2. Fenerbahçe
|28
|63
|3. Beşiktaş
|29
|59
|4. A.Demirspor
|29
|54
|5. Başakşehir
|28
|45
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|29
|45
|8. Karagümrük
|28
|40
|9. Konyaspor
|29
|39
|10. Sivasspor
|29
|34
|11. Kasımpaşa
|29
|33
|12. Antalyaspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|29
|32
|14. Ankaragücü
|28
|31
|15. İstanbulspor
|28
|28
|16. Giresunspor
|28
|27
|17. Gaziantep FK
|28
|25
|18. Ümraniye
|28
|23
|19. Hatayspor
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|31
|60
|3. Pendikspor
|31
|57
|4. Eyüpspor
|32
|57
|5. Sakaryaspor
|32
|55
|6. Göztepe
|31
|53
|7. Bodrumspor
|31
|52
|8. Keçiörengücü
|31
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|32
|32
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|31
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|74
|2. M.City
|30
|70
|3. M. United
|30
|59
|4. Newcastle
|30
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|30
|47
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|31
|27
|19. Southampton
|32
|26
|20. Leicester City
|31
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|73
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|29
|60
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Girona
|29
|38
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Mallorca
|29
|37
|12. Celta Vigo
|29
|36
|13. Sevilla
|29
|35
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Getafe
|29
|31
|16. Cadiz
|30
|32
|17. Almeria
|29
|30
|18. Valencia
|29
|27
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|29
|13