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SONAR'ın son seçim anketi açıklandı

SONAR'ın son seçim anketi açıklandı. Açıklanan son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor ve ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor.

Gündem 21.04.2023, 20:40
SONAR'ın son seçim anketi açıklandı

Türkiye 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor.

Seçime bir aydan daha kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da netleşmeye başladı.

Araştırmacı ve siyaset yorumcusu Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR seçim anketinin sonuçlarını yayınlandı. 

Ankete göre seçimler ikinci tura kalıyor ve Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyor. 

1. TUR

Erdoğan: %46,1

Kılıçdaroğlu: %44,1

Muharrem İnce: %7,7

Sinan Oğan: %2,1

2. TUR

Erdoğan: %52,1

Kılıçdaroğlu: %47,9

SONAR, araştırmayı 10-16 Nisan tarihleri arasında 25 ilde, 89 ilçe ve köyde; yaş, cinsiyet, il, ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 4.541 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığını duyurdu.

#SONAR
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