Son 'uçan kale' de envantere girdi
Türkiye'nin üretiminde ortak olduğu A400M Projesi kapsamında üretilen 10'uncu ve son uçak da envantere girdi.
Gündem 30.03.2022, 21:04 30.03.2022, 21:34
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" filosu tamamlandı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin de tasarım ve üretiminde ortak olduğu A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağın da envantere girdiğini duyurdu.
Türkiye, 6 katılımcı ülkeden biri
Türkiye, söz konusu projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile 6 katılımcı ülkeden birisi konumunda. Türkiye, ilk uçağını 2013'te teslim almıştı.
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