Son seçim anketinin sonuçları açıklandı
Areda Survey tarafından her düzenli olarak yapılan anket araştırmasının şubat ayı sonucu açıklandı.
Son seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oylarında küçük bir düşüş olduğu gözlendi. Düşüşün Türkiye'nin yüreğini parçalayan 2 büyük deprem felaketi nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.
Areda Survey, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye ve hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.
23-27 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete 3 bin vatandaş katıldı.
AK Parti: Yüzde 38,5
Ocak ayı: Yüzde 40,8
CHP: Yüzde 22,8
Ocak ayı: Yüzde 22,6
HDP: Yüzde 10,5
Ocak ayı: Yüzde 10,2
İYİ Parti: Yüzde 10,4
Ocak ayı: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 10,1
Ocak ayı: Yüzde 10,3
(Geçen ayın anketinde MHP, HDP ve İYİ Parti'nin önün görünüyordu)
Yeniden Refah Partisi: 1,6
Ocak ayı: Yüzde 1,3
Memleket Partisi: 1,1
Ocak ayı: Yüzde 0,6
DEVA Partisi: 0,9
Ocak ayı: Yüzde 0,8
Zafer Partisi: 1,4
Ocak ayı: Yüzde 0,8
Türkiye İşçi Partisi: 0,4
Ocak ayı: Yüzde 0,4
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,3
Ocak ayı: Yüzde 0,2
Saadet Partisi: Yüzde 0,6
Ocak ayı: Yüzde 0,8
Gelecek Partisi: Yüzde 0,4
Ocak ayı: Yüzde 0,1
Demokrat Parti: Yüzde 0,3
Ocak ayı: Yüzde 0,1
Vatan Partisi: Yüzde 0,2
Ocak ayı: Yüzde 0,2
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0,1
(Bir önceki ay listede yok)
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9