Son seçim anketinin sonuçları açıklandı

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP'nin oylarında küçük bir düşüş olduğu gözlendi. Düşüşün Türkiye'nin yüreğini parçalayan 2 büyük deprem felaketi nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Areda Survey, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye ve hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

23-27 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete 3 bin vatandaş katıldı.

AK Parti: Yüzde 38,5

Ocak ayı: Yüzde 40,8

CHP: Yüzde 22,8

Ocak ayı: Yüzde 22,6

HDP: Yüzde 10,5

Ocak ayı: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 10,4

Ocak ayı: Yüzde 9,9

MHP: Yüzde 10,1

Ocak ayı: Yüzde 10,3

(Geçen ayın anketinde MHP, HDP ve İYİ Parti'nin önün görünüyordu)

Yeniden Refah Partisi: 1,6

Ocak ayı: Yüzde 1,3

Memleket Partisi: 1,1

Ocak ayı: Yüzde 0,6

DEVA Partisi: 0,9

Ocak ayı: Yüzde 0,8

Zafer Partisi: 1,4

Ocak ayı: Yüzde 0,8

Türkiye İşçi Partisi: 0,4

Ocak ayı: Yüzde 0,4

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0,3

Ocak ayı: Yüzde 0,2

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

Ocak ayı: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,4

Ocak ayı: Yüzde 0,1

Demokrat Parti: Yüzde 0,3

Ocak ayı: Yüzde 0,1

Vatan Partisi: Yüzde 0,2

Ocak ayı: Yüzde 0,2

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0,1

(Bir önceki ay listede yok)