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Son seçim anketi geldi, ilk turda iş bitiyor

Areda Survey tarafından yapılan son seçim anketi geldi. Anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı seçimi ilk turda kazanıyor.

Gündem 03.05.2023, 19:54
Son seçim anketi geldi, ilk turda iş bitiyor

14 Mayıs’a 11 gün kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarındaki artışı anketler de destekliyor. Araştırma şirketi Areda Survey’ın son anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibi 7’li Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na fark attı. Ankete katılanların yüzde 50,8’i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar görmek isteğini söylerken Kılıçdaroğlu 41,9 oy oranında kalıyor. Bu sonucun 14 Mayıs’ta tekrarlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk turda yeniden seçiliyor.

Areda Survey 1 – 03 Mayıs tarihlerinde 16 bin 740 kişiye seçimde hangi aday ve partiye oy vereceklerini sordu. Katılımcıların yüzde 50,8’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini ifade etti. Milletvekili seçimlerinde ise katılımcıların yüzde 41,9’u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. MHP'ye oy vereceklerin oranı ise yüzde 8,6.

Araştırmada, “14 Mayıs 2023’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50,8’i Tayyip Erdoğan cevabını verdi. Erdoğan'a en yakın isim yaklaşık dokuz puan geriden gelen Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, yüzde 41,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 3,7’si Muharrem İnce’yi, yüzde 3,6'sı da Sinan Oğan’ı işaret etti.

İkinci turda da Erdoğan

Seçimin ikinci tura kalması halinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyları artıyor. Ankette, yer alan “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,3’ü Erdoğan, yüzde 46,7’si ise Kılıçdaroğlu cevabını verdi.

AK Parti'den fark

“14 Mayıs 2023’de gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna ise katılımcılar şu cevabı verdi:

Yüzde 41,9 AK Parti, yüzde 26,2 CHP, yüzde 8,7 Yeşil Sol Parti, yüzde 8,6 MHP, yüzde 6,7 İYİ Parti, yüzde 2,8 Memleket Partisi, yüzde 1,7 Zafer Partisi, yüzde 1,4 Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,3 Türkiye İşçi Partisi, yüzde 0,4 Büyük Birlik Partisi. Katılımcıların yüzde 0,3’ü de diğer partilere oy vereceklerini söyledi.

#seçim anketi
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