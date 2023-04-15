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Son seçim anketi açıklandı

Areda Survey, son seçim anketinden çıkan verileri kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan verilere göre AK Parti'nin oyları yüzde 40'ın üzerine çıktı. Cumhurbaşkanlığında ise Erdoğan ilk turda yüzde 50 sınırını aşıyor.

Gündem 15.04.2023, 13:29
Son seçim anketi açıklandı

Areda Survey'in 12-14 Nisan tarihleri arasında 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Areda Survey tarafından yapılan Siyasal Eğilim Araştırması'nda dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

Ankete katılan vatandaşlara ilk olarak "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİMİ KAZANIYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 50,8'i Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. Bu sonuca göre Başkan Erdoğan, ilk turda seçimi kazanıyor.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.1'de kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 4,5, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 1,6 oy aldı.

Areda Survey, vatandaşlara "14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda kime oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yüze 52,6'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47,4'te kaldı.

Anket sonuçlarına göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura kalması halinde seçimleri rahat bir şekilde kazandığı görülüyor.

AK PARTİ, CHP'YE FARK ATTI

Son olarak Areda Survey'in araştırmasında katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarında AK Parti'nin CHP'ye büyük bir fark attığı görülüyor.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI:

Ankete katılan vatandaşların yüzde 40,4'ü AK Parti'ye oy verdi.

AK Parti'nin ardından CHP 25,5 oy oranı ile ikinci parti, HDP ise yüzde 10,3 ile üçüncü parti oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,8 oranında oy alırken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 7.6 olarak görüldü.

Memleket Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 1,6 oy aldı.

Son olarak da Türkiye İşçi Partisi yüzde 0,9, Zafer Partisi yüzde 1, BBP ise yüzde 0,3 oy aldı.

Diğer partilerin toplam oyu da yüzde 0,5'te kaldı.

#Areda Survey
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