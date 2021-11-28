Son dansçı ayı 37 yaşındaki ‘Brütüs' öldü
Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.
Gündem 28.11.2021, 09:45
Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.
1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 dansçı ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye’de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.
Bu ayılardan 63’ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece ‘Brütüs’ kaldı. 37 yaşındaki ‘Brütüs’ de yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Brütüs’ün ölümüyle birlikte Türkiye’de bilinen son Dansçı Ayıda hayatını kaybetmiş oldu.
Kaynak: Yeni Şafak
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