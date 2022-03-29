Son ankette çarpıcı sonuçlar

ASAL Araştırma Şirketinin 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 580 kişiyle yaptığı son ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Arasında Ortaya Koyduğu Liderliği Nasıl Buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların %71.3'ü Erdoğan'ı başarılı bulduğunu ifade ederken %16.5'i başarısız olarak değerlendirdi. Fikrim Yok diyenlerin oranı %12.2'de kaldı.

HANGİ SİYASİ PARTİ NE KADAR BAŞARILI BULUYOR?

Ankette, AK Parti’lilerin yüzde 86,5’i, CHP’lilerin 71’i, MHP’lilerin 83,7’si, İYİ Partililerin yüzde 75’4’ü, HDP’lilerin yüzde 41,6’sı, Diğer Partililerin yüzde 70,8’i, Kararsız ve Hiçbiri yanıtı verenlerin ise yüzde 69,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği başarılı buluyor.