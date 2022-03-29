Son ankette çarpıcı sonuçlar
ASAL Araştırma Şirketinin mart ayı anketinde katılımcıların yüzde 71,3'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği başarılı bulduğunu belirtti.
Gündem 29.03.2022, 22:23
ASAL Araştırma Şirketinin 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 580 kişiyle yaptığı son ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Arasında Ortaya Koyduğu Liderliği Nasıl Buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Katılımcıların %71.3'ü Erdoğan'ı başarılı bulduğunu ifade ederken %16.5'i başarısız olarak değerlendirdi. Fikrim Yok diyenlerin oranı %12.2'de kaldı.
HANGİ SİYASİ PARTİ NE KADAR BAŞARILI BULUYOR?
Ankette, AK Parti’lilerin yüzde 86,5’i, CHP’lilerin 71’i, MHP’lilerin 83,7’si, İYİ Partililerin yüzde 75’4’ü, HDP’lilerin yüzde 41,6’sı, Diğer Partililerin yüzde 70,8’i, Kararsız ve Hiçbiri yanıtı verenlerin ise yüzde 69,8’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği başarılı buluyor.
Kaynak: Haber7
13
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19