Son anketlerde Erdoğan zirvede

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine bir aydan biraz fazla bir zaman kala seçim anketleri de artmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yapanlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını kabul etmişti.

Hangi adayın ne kadar oy alacağına dair meraklı sorular cevap beklerken anket şirketlerinden yeni veriler gelmeye başladı.

Asal Araştırma Şirketi, 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde bir araştırma yaptı. Çalışma kapsamında vatandaşlara cumhurbaşkanlığı seçiminde kimden yana oy kullanacakları sorusu yöneltildi. Buna göre listenin birinci sırasında yüzde 46.8 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Onu yüzde 42.2 ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak belirlendi. Sonuçlara bakıldığında, İnce'nin CHP'nin oylarını böldüğü iddialarının kuvvetlendiği görülüyor.

İşte oy oranları:

26 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketi! İnce'nin oy oranını gören CHP,'liler kahrolacak

Anket sonuçlarına göre seçim ikinci tura kalırsa da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıkıyor. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51.4 olarak açıklanırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 48.6 olarak belirlendi.