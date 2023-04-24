Son anket geldi, Erdoğan arayı açıyor
Areda Survey tarafından yapılan son seçim anketinin verileri açıklandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçimi sazanıyor.
Gündem 24.04.2023, 11:12
14 Mayıs seçimlerinde hangi partiye veya hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri sorulan vatandaşların yüzde 51'i Erdoğan'ı işaret etti.
Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan'ın oy oranı daha da yükseliyor.
Areda Survey tarafından yapılan son seçim anketinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı.
İşte o anketin sonuçları:
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|28
|63
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|28
|45
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Alanyaspor
|30
|35
|11. Sivasspor
|29
|34
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|28
|33
|15. İstanbulspor
|28
|28
|16. Giresunspor
|28
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Bodrumspor
|32
|55
|6. Sakaryaspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|31
|50
|10. Manisa FK
|31
|48
|11. Boluspor
|31
|47
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Altay
|33
|33
|14. Altınordu
|31
|32
|15. Erzurumspor
|31
|30
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|32
|75
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|31
|59
|4. M. United
|30
|59
|5. Tottenham
|32
|53
|6. Aston Villa
|32
|51
|7. Liverpool
|31
|50
|8. Brighton
|29
|49
|9. Fulham
|31
|45
|10. Brentford
|32
|44
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|32
|37
|13. West Ham United
|31
|34
|14. Wolves
|32
|34
|15. Bournemouth
|32
|33
|16. Leeds United
|32
|29
|17. Leicester City
|32
|28
|18. Everton
|32
|28
|19. Nottingham Forest
|32
|28
|20. Southampton
|32
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|30
|76
|2. Real Madrid
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|60
|4. Real Sociedad
|30
|54
|5. Real Betis
|30
|48
|6. Villarreal
|30
|47
|7. Athletic Bilbao
|30
|46
|8. Osasuna
|30
|41
|9. Rayo Vallecano
|30
|40
|10. Mallorca
|30
|40
|11. Girona
|30
|38
|12. Sevilla
|30
|38
|13. Celta Vigo
|30
|36
|14. Real Valladolid
|30
|35
|15. Cadiz
|30
|32
|16. Getafe
|30
|31
|17. Almeria
|30
|30
|18. Valencia
|30
|30
|19. Espanyol
|30
|28
|20. Elche
|30
|13