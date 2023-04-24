Son anket geldi, Erdoğan arayı açıyor

14 Mayıs seçimlerinde hangi partiye veya hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri sorulan vatandaşların yüzde 51'i Erdoğan'ı işaret etti.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise Erdoğan'ın oy oranı daha da yükseliyor.

Areda Survey tarafından yapılan son seçim anketinin verileri kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte o anketin sonuçları: