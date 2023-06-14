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Somer Şef neden yok? Somer Şef'ten son dakika açıklama geldi

Somer Şef neden MastarChef 2023 Türkiye yarışmasında yok sorusu merakla sorulurken beklenen açıklama şefin kendisinden geldi. İşte "Somer Şef neden yok" sorusunun cevabı:

Gündem 14.06.2023, 22:00 14.06.2023, 22:02
Somer Şef neden yok? Somer Şef'ten son dakika açıklama geldi

Somer Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı, bu sezon jüri heyetinde yer almayacak mı soruları merakla soruluyor.

MasterChef 2023 yarışmasının başlamasıyla birlikte gözler doğal olarak eksiklere çevrildi.

Eksiklerin başında ise Şef Somer Sivrioğlu geliyor. Gözlerin aradığı Şef Somer ekranda yok. Hal böyle olunca da seyirci haliyle soruyor:

SOMER ŞEF NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında her sezon yayınlanan MasterChef All Star 2023 kadrosu ile bu yıl çok konuşuluyor. Danilo, Mehmet Şef ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu yıl farklılıklar dikkat çekti. Somer Şef MasterChef 1. bölüm fragmanında ve tanıtımlarında yer almadı. 

MasterChef Türkiye'nin 14 Haziran'da yayınlanan ilk bölümünde, Mehmet Şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'da olduğunu ve yakında geri döneceğini söyledi.

Somer Şef neden yok? Açıklama geldi

Yayına görüntülü bağlanan Somer Şef ise "Birazcık geç kalacağım. Çok şanslıyız aslında yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar. Herkesi çok öpüyorum. Orada olamadığım için üzgünüm. Sizlerle beraber orada olmayı çok isterdim. Finalistlerimiz, şampiyonlarımız var. Ben de büyük heyecanla bekliyorum. Elemeler çok heyecanlı geçecek. Biran önce buradaki işlerimi bitirip sizlerin aranıza katılacağım." dedi.

Öte yandan Mehmet Şef, Somer Sivrioğlu'nun 4 hafta sonra programa döneceğini bu süre içerisinde de her hafta konuk jürinin programa dahil olacağını söyledi.

Geçmiş sezonlarda MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu Masterchef yeni fragmanda yer almamıştı. Bu durum Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı sorularını beraberinde getirdi. Somer Şef'in yeni sezonda olup olmayacağı merak edilirken, ilk açıklama Somer Şef'ten geldi.

Somer Şef MasterChef'te olmayacağı iddialarına sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla son noktayı koydu. Somer Sivrioğlu açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu.

1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım attı.

Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açtı. 

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı.

2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile dünya evine girdi; ancak daha sonra boşandılar.

2 çocuk babası olan Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.

#Somer Şef #MasterChef Türkiye
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