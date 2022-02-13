SOLOTÜRK Erzincan semalarında
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle kentte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Gündem 13.02.2022, 17:04
Erzurum'dan havalanan SOLOTÜRK'ün kısa sürede ulaştığı Erzincan semalarındaki gösterisi, Erzincan Merkez Atletizm Pisti'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK pilotu Binbaşı Emre Mert gösteri öncesi, alanda kendisini izleyenleri, yerdeki görevliler aracılığıyla telsizden yaptığı konuşmayla selamlayarak, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, telsizden SOLOTÜRK pilotuna teşekkür etti.
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