Solomon Adaları'nda deprem
Solomon Adaları’nda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Gündem 22.11.2022, 07:13 22.11.2022, 08:02
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, Solomon Adaları'ndaki Malango'da yerin 10 km derinliğinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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