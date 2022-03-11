Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversiteli kız yaşamını yitirdi
Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı hayatını kaybetti.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın babası Emin Kallı, gazetecilere, acılarının büyük olduğunu söyledi.
Üniversite camiasının kendilerine ellerinden gelen her türlü desteği verdiğini belirten Kallı, "Rabia'mızın günü bugüne kadarmış demek ki, inşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz." diye konuştu.
Rabia Kallı'nın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, ailesinin yaşadığı Muğla'nın Milas ilçesine götürüldü.
Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Rabia Kallı, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.
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