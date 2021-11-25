Sokak fırsatçıları yine sahnede

Döviz kurundaki manipülatif artışların ardından kaos planının ikinci adımı da geldi. Birçok kentte kriz olduğu iddiasıyla sokak eylemleri düzenlendi. Eylemlere marjinal sol gruplar ön ayak oldu. Sosyal medyadan yapılan çağrılarla akşam saatlerinde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nin de olduğu 13 ilde gösteriler düzenlendi.

CHP’Lİ BELEDİYELER BAŞI ÇEKTİ

İstanbul’da gösterilerin adresi Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Şişli ve Küçükçekmece oldu. Ellerinde tencere tavalarla gürültü çıkararak sloganlar atan gruptakiler, “Hükümet istifa edene kadar eylemlerin devam ettirilmesi” çağrısı yaptı. Geçmişte PKK yanlısı eylemlerin sıkça düzenlendiği Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde HDP’li ve PKK’ya müzahir gruplar Selahattin Demirtaş’a özgürlük sloganları attı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarıları sonrası gösterici gruplar müdahale olmadan dağıldı.

YİNE BOĞAZİÇİ VE ODTÜ

Bir süredir gösterilerin devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi de önceki gece tertip edilen tencere tava gösterilerinin İstanbul’daki odak merkezlerinden oldu. Sarıyer Hisarüstü’nde Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı aleyhine sloganlarla yürüdü. Marjinal sol gruplar Ankara’daki merkezi konumunda bulunan ODTÜ’de aynı saatlerde harekete geçti. Kampüs içinde toplanan öğrenciler sloganlar atarak taşkınlık yaptı.

DİSK DE DAHİL OLDU

Yapılmak istenen sokak tahrikine DİSK’te katıldı. Tencere tava eylemlerini kitlesel hale getirip sürekliliğini sağlamak ve provokasyonu büyütmek isteyen DİSK, örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bildiri okuttu. DİSK ayrıca tüm il ve bölgelerde kitlesel basın açıklamaları yapılacağını duyurdu.

KAFTANCIOĞLU SAHNEDE

Türk Tabipleri Birliği de (TTB) farklı bir sloganla dün akşam sokaklardaydı. TTB’de “Beyaz yürüyüş” adı altında artık geçinemiyoruz sloganı ile İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Kadıköy’den başlayan provakatif yürüyüş öncesi TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP milletvekili Musa Piroğlu ve İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da katıldı.

271 hesaba inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 271 hesapla ilgili yasal işlem başlattı. EGM’den yapılan açıklamada, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

FETÖ’cüler görev başında!

Firari FETÖ’cü Can Dündar de sosyal medya hesabından yaptığı yayında ‘Şimdi beklenen, bu iktisadi krizin bir siyasi krize evrilmesi ve seçimi kaçınılmaz hale getirmesidir’ diyerek manipülatif artışın siyasi kriz çıkarmak ve Türkiye’yi erken seçime zorlamak için olduğunu adeta itiraf eti. CHP’ye müzahir yayın organları Halk TV, Tele 1, T24, KRT, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri de sokak eylemlerini övücü haberleri manşetlerine taşıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyadan sokak çağrısı yapan sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı.

CNBC ve BBC’den provokatif yayın

Uluslararası medya kuruluşları, döviz kurundaki hareketliliğe geniş yer ayırdı. CNBC, BBC, euronews ve DW başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu ve yabancı muhabirler uzun süren canlı yayınlarla ve paylaşımlarla Türkiye’de yaşananlara dair manipülatif ve provokatif yayınlara imza attı. Lokal eylemleri geniş halkın eylemi gibi gösteren uluslararası yayın organlarının yayınlarında Türkiye’deki muhalif yayın kuruluşlarını referans alması da dikkat çekti.