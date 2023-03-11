Şok personel sayısı Tunceli nüfusunu geçti

ŞOK Marketler'in, geçen yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı 45 bini geçti. Şok marketler bu sayıyla, 38 bin merkez nüfusu bulunan Tunceli'yi geride bıraktı.

ŞOK Marketler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılı sonu itibarıyla cirosunu yüzde 108,7 artışla 59,3 milyar TL’ye yükselten şirketin, çalışan sayısı ise 45 bini aştı.

Kısa bir süre önce ülke genelindeki işe alımlarında önceliği işin gereksinimlerini karşılayan depremzedelere vereceğini açıklayan ŞOK Marketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin tamamında bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kaldırılması ve gündelik hayata dönüşün hızlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin hemen sonrasında afet bölgesindeki pek çok mağazasında bulunan ürünleri, ilgili yardım kuruluşları iş birliğiyle vatandaşlara ücretsiz dağıtan ŞOK Marketler, bölgeye yakın depolarından da temel ihtiyaç ürünlerini depremzedelere ulaştırdı. Şirket, son olarak bölgede konteyner ve prefabrik mağazalarla da hizmet vermeye başladı.

“Ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, herkesi derin üzüntüye boğan deprem felaketi sonrasında yaraları birlikte sarmak üzere milletle dayanışmayı, işlerine ve Türkiye'ye değer katmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren hem depremden etkilenen çalışanlarımıza hem de bölge halkına destek olmayı görev bildik. Bölgedeki çalışanlarımızı ve ailelerini hızla güvenli yerleşim alanlarına taşıdık. Binlerce koli ürünü depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bölgede hayatın normale dönmesine destek olmak için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Özellikle sebze ve meyve alanındaki satın almalarımızda önceliği bölgedeki üreticilere veriyoruz.

Hatay Arsuz’da bahçelerde olgunlaşan yaklaşık 200 ton limonu üreticilerle beraber toplayarak satın aldık. Böylece ağaçta bekleyen ürünlerin dallarda çürümesini engellerken, çiftçimize de gelir imkanı sağladık. Öte yandan istihdama olumlu katkı sağlayabilmek için bu yıl ülkemiz çapında yapacağımız işe alımlarda önceliği ilgili işin gereksinimlerini karşılayan depremzede vatandaşlarımıza vereceğiz. Milletimizle güç birliği yaparak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz.”