Soğuk havaya rağmen yakılmayan sobadan uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerden birinde detaylı arama yapan ekipler, önce kanepelerin altlarını aradı.

Daha sonra, aynı evde havanın soğuk olmasına rağmen sobanın yakılmadığını fark eden ekipler, sobanın içini inceledi.

Aramada, sobaya gizlenmiş 2 gram esrar ele geçiren polis, evdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, sobadan uyuşturucu çıkması polis kamerasına yansıdı.