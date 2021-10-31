SMA Tip-1 hastası Muzaffer bebek yardım eli bekliyor

Minik bebek Muzaffer Emin Kiraz doğduktan kısa süre sonra, hastanede yapılan tetkikler sonunda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Muzaffer'in tedavisinin sadece yurt dışında uygulanan ve tek dozu 2,4 milyon Dolar olduğu belirtilen Zolgensma gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Muzaffer Bebek'in tedavi olabilmesi için mağdur aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Muzaffer bebeğe yardım için bilgiler ise şu şekilde;

Valilik Onaylı TL:

TR89 0001 5001 5800 7314 0261 93

Valilik İzinli USD İbanı:

TR71 0001 5001 5804 8019 9775 77

Valilik İzinli Euro İbanı:

TR66 0001 5001 5804 8019 9775 70

Valilik İzinli Sterlin İbanı:

TR92 0001 5001 5804 8019 9775 87