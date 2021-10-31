SMA Tip-1 hastası Muzaffer bebek yardım eli bekliyor
Eskişehir'de yaşayan SMA Tip-1 hastası olan 8 aylık Muzaffer Bebek, tedavi olmak için destek bekliyor. Muzaffer Bebek'in tedavi olabilmesi için mağdur aile, yardımseverlerin desteğini almak için sosyal medyadan seslerini duyurmaya devam ediyor.
Minik bebek Muzaffer Emin Kiraz doğduktan kısa süre sonra, hastanede yapılan tetkikler sonunda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Muzaffer'in tedavisinin sadece yurt dışında uygulanan ve tek dozu 2,4 milyon Dolar olduğu belirtilen Zolgensma gen terapisine bağlı olduğunu öğrenen aile, birçok SMA hastası aile gibi sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Muzaffer Bebek'in tedavi olabilmesi için mağdur aile, yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.
Muzaffer bebeğe yardım için bilgiler ise şu şekilde;
Valilik Onaylı TL:
TR89 0001 5001 5800 7314 0261 93
Valilik İzinli USD İbanı:
TR71 0001 5001 5804 8019 9775 77
Valilik İzinli Euro İbanı:
TR66 0001 5001 5804 8019 9775 70
Valilik İzinli Sterlin İbanı:
TR92 0001 5001 5804 8019 9775 87
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
|7. Karagümrük
|11
|18
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Kayserispor
|11
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|13
|12. Sivasspor
|11
|12
|13. Başakşehir
|10
|12
|14. Gaziantep FK
|10
|12
|15. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|10
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3